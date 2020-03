Coronavirus, appello di Marnati alle imprese del Piemonte: "Ci aiutino a produrre igienizzanti per polizia e operatori sanitari"

L’assessore regionale Matteo Marnati ha rivolto un appello alle industrie chimiche piemontesi per una fornitura straordinaria ad Arpa di glicerina acqua ossigenata e alcol etilico per produrre in proprio un gel igienizzante destinato alle Forze di Polizia e agli operatori sanitari.

Questi prodotti ad uso cutaneo ultimamente scarseggiano sugli scaffali, da qui l’appello dell’assessore. "Arpa - ha spiegato Marnati - ha avviato la produzione di una sostanza gelatinosa capace di sterilizzare le mani".

"In questo momento presidi sanitari come questo scarseggiano nei supermercati - ha aggiunto l’assessore - e dunque la fornitura di flaconi già confezionati o di ingredienti per produrli, darebbe un aiuto importante a chi combatte in prima linea contro il Coronavirus".