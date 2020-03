Coronavirus, Cerutti (Lega): "Bene la chiusura per contenere l'emergenza"

“Chiudere tutto ciò che non è strettamente indispensabile per fermare il virus e poi ripartire più forti di prima, non vi è altra soluzione. Il dilagare del contagio ci impone di fermarci ancora di più, in questo momento la priorità è la sicurezza alle persone”: così Andrea Cerutti, vicepresidente del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte, commenta la decisione di fermare tutte le attività commerciali, ad eccezioni di generi alimentari, farmacie e parafarmacie.

“La Lega - conclude Cerutti - farà tutto il possibile per garantire ad imprese e attività gli adeguati sostegni economici per superare questo momento critico”.