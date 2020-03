Coronavirus, Fregolent (Iv): "Evitare che emergenza sanitaria diventi anche economica"

"E' indispensabile che gli interventi annunciati ieri dal governo in materia fiscale ed occupazionale vengano varati prima possibile per evitare che l'emergenza sanitaria causi una emergenza economica": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato di Italia Viva.



"Mi riferisco soprattutto allo stop dei mutui per privati ed aziende, all'introduzione di ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti ed allo slittamento degli adempimenti fiscali per imprese e liberi professionisti ed esercenti commerciali, a partire dallo stop al versamento Iva previsto per lunedì prossimo 16 marzo. Va ora sostenuto tutto il sistema economico ed occupazionale del paese": conclude Silvia Fregolent.