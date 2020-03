Il Pd del Piemonte devolve un contributo alla Regione a seguito dell'epidemia da covid-19

"Abbiamo ritenuto doveroso verso il personale sanitario e i cittadini della nostra Regione devolvere come Partito Democratico del Piemonte, con il contributo degli eletti in parlamento e in consiglio regionale, devolvere un contributo ai fondi di raccolta ufficiali aperti dalla Regione Piemonte vista la situazione d’emergenza determinatasi a seguito dell’epidemia, di Covid-19, che sta duramente colpendo la Regione e mettendo sotto pressione la tenuta del nostro sistema sanitario", hanno dichiarato Paolo Furia e Daniele Borioli, Segretario e Tesoriere PD Piemonte.

"Invitiamo gli iscritti a contribuire. Andrà tutto bene".