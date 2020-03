Preioni (Lega): "900 milioni di euro per sostenere e far ripartire il Piemonte"

"Dopo la riunione in teleconferenza con i capigruppo in Regione svoltasi questo pomeriggio, giovedì 12 marzo, sono orgoglioso di potervi informare degli interventi economici che abbiamo già messo in atto per il Piemonte: 1 miliardo come annunciato dal Presidente Cirio per l’emergenza Corona virus", ha dichiarato il presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.

"200 milioni per anticipare i tempi di erogazione dei contributi e dei finanziamenti dovuti agli Enti e alle Associazioni; 110 milioni per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui che 1000 aziende piemontesi hanno in corso con Finpiemonte; 54 milioni, disponibili da venerdì 13 marzo, quando si potrà ricorrere al Fondo di garanzia per aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà a pagare gli interessi che hanno nei confronti delle banche e ad accedere a nuove forme di credito".

"Forme di credito che potranno servire, per esempio, a pagare gli stipendi dei dipendenti. 550 milioni di fondi invece previsti nel Piano della Competitività predisposto dalla Giunta. Sommando tutto questo superiamo i 900 milioni di euro a disposizione del Piemonte per sostenerlo e farlo ripartire".

"Vogliamo ridurre l’impatto economico dell’#emergenzacoronavirus sulle attività lavorative, altri provvedimenti sono allo studio a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle grandi e piccole imprese”, ha concluso Preioni.