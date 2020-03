Coronavirus, ad Ivrea per marzo sgravio del 100% su retta mensile asili e mense

Ad Ivrea le rette dei servizi di asilo nido, pre e post scuola e refezione scolastica per il mese di marzo non verranno emesse, poiché è previsto uno sgravio pari al 100% della quota mensile, non essendo stati erogati i servizi.

Ad annunciarlo è la giunta comunale, aggiungendo che ad aprile verranno addebitate i soli giorni di effettiva erogazione dei servizi. Si andranno, inoltre, a scontare su quest'ultima stessa retta le giornate del 27 e 28 febbraio non fruite a seguito della chiusura dei servizi educativi di ogni ordine e grado per l’emergenza in corso. L’Assessore Giorgia Povolo dichiara: “È doveroso, in questa drammatica situazione, andare incontro alle famiglie che stanno già vivendo il disagio per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dovendosi organizzare per la gestione dei figli. In questo momento, ogni possibile aiuto – sia pur minimo – deve essere dato per alleviare, economicamente ma anche psicologicamente, la durezza del momento”.