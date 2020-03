Il Coronavirus non ferma la malasosta: auto in doppia fila fuori dal supermercato [FOTO]

In una Torino “vuota” con i cittadini segregati in casa, imbattersi in episodi di malasosta dovrebbe essere impossibile eppure, nonostante il Coronavirus abbia svuotato le strade, certe cattive abitudini rimangono.

E’ il caso delle auto in doppia fila. In corso Francia, nel tratto compreso tra piazza Bernini e via Principi d’Acaja, nelle giornate di assoluta normalità ci si imbatte spesso in conducenti che parcheggiano la vettura a fianco dei regolari posti a lisca di pesce, costringendo di fatto le auto in transito a salire sulla pista ciclabile per proseguire nel loro percorso. Incredibilmente il comportamento scorretto si ripete anche in questi giorni, in cui il parcheggio regolare non manca.

Per fare la spesa al supermercato infatti, anche il giorno dopo le ulteriori misure restrittive annunciate dal premier Giuseppe Conte, diversi torinesi hanno pensato di parcheggiare le loro auto dove non consentito: in doppia fila, nel controviale di corso Francia.

Il risultato? Sempre lo stesso, virus o non virus, con le persone costrette ad aggirare le vetture che girando due minuti per l’isolato avrebbero tranquillamente trovato uno stallo regolare.

Intanto, in una videoconferenza avvenuta in mattinata, la sindaca Appendino e l'assesora ai Trasporti Maria Lapietra hanno comunicato la sospensione da domani al 25 marzo della Ztl Centrale e del pagamento delle strisce blu. Rimangono invece attive la Ztl Romana e Ztl Trasporto Pubblico.