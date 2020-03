Coronavirus, controlli sulle strade dei Carabinieri: arrestato corriere della droga a Rivarolo

Durante i posti di controllo predisposti in tutta la provincia di Torino, per verificare il rispetto delle direttive su restrizione mobilità per l’emergenza Coronavirus, i carabinieri di Ivrea hanno arrestato un 38enne italiano per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, originario di Castellamonte, è stato fermato a Rivarolo Canavese.

In particolare, i militari hanno fermato l’auto dell’uomo e nel bagagliaio gli hanno trovato oltre cinque chilogrammi e mezzo di marijuana, destinata a soddisfare l’intera “piazza Canavesana”. Il valore dello stupefacente, al dettaglio è di oltre 50.000 euro.