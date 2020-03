Gruppo di ragazzi giocano a pallone nei giardinetti di via Milano a Nichelino, fuggono all'arrivo dei carabinieri

Nonostante gli appelli di tutti, dalle autorità ai campioni dello sport, fino a quelle dei genitori, ci sono ancora ragazzi che vanno in giro e si comportano come se il coronavirus fosse un qualcosa di lontano anni luce.

Comportamenti che mettono a rischio la salute della comunità, oltre che quella dei diretti interessati. A Nichelino, nei giardinetti di via Milano, c'erano almeno una decina di adolescenti che giocavano a calcio, come se la situazione fosse la stessa di qualche settimana fa e non vivessimo una emergenza globale.

Qualcuno dei residenti, affacciandosi dal balcone, ha provato ad invitarli ad andare via, ma senza successo. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri e solo vedendo arrivare una pattuglia i giovanissimi hanno smesso di giocare e tutti si sono dileguati alla velocità della luce. Una situazione che pare si sia verificata anche ad Orbassano, in altre realtà della cintura e anche nella stessa Torino.

A conferma che non tutti hanno ancora capito che in questi giorni si deve restare assolutamente a casa.