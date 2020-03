Mirafiori, approfittano dell'emergenza per occupare abusivamente alloggi. Magliano: "Sciacalli"

Proseguono senza sosta le occupazioni abusive degli alloggi Atc. Nonostante il periodo d'emergenza, probabilmente approfittando del fatto che le forze dell'ordine siano parecchio impegnate a supportare e a vigilare sulla sicurezza dei torinesi, negli ultimi giorni si registrano nuovi episodi nella zona di Mirafiori Nord.

A segnalarlo Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Comune, e Alessandro Nucera, consigliere dei Moderati in Circoscrizione 2: "Ci è giunta notizia dell’occupazione di alcuni appartamenti in corso Salvemini 25/8 a opera di famiglie di etnia rom. Almeno altre due unità abitative vanno a sommarsi all’alloggio già occupato al piano terra".

I rom entratati abusivamente negli alloggi Atc, inoltre, avrebbero effettuato allacci di fortuna, non autorizzati e quindi pericolosi, alla corrente elettrica. Da qui il moto di Magliano e Nucera nel definire l'episodio "inaccettabile, considerata la situazione generale di emergenza. In questo momento le Forze dell’Ordine sono impegnate in ben altri compiti, a garanzia della sicurezza di tutti. Qualcuno ha pensato bene di approfittarne".

Atc, venuta a conoscenza di quanto accaduto, ha chiesto un immediato accertamento alle forze dell'ordine: "Ieri mattina è intervenuta una pattuglia della polizia e ha riscontato una occupazione abusiva al civico 25 interno 1 in un alloggio di piano terra" spiegano dall'Agenzia Territoriale per la Casa. "La polizia ha convinto l'occupante, una donna con figli, a lasciare l'immobile occupato che ora Atc sta provvedendo a mettere in sicurezza. La verifica di altre possibili occupazioni è in corso e affidata alla polizia municipale" conclude la nota di Atc. Soddisfatti Magliano e Nucera: "Dopo la nostra segnalazione, l'arrivo della polizia per lo sgombero delle unità abitative abusivamente occupate è una buona notizia. Se occupare appartamenti è sempre un atto profondamente sbagliato, dal momento che significa privare del diritto di vederli assegnati a chi ne avrebbe titolo, in questi giorni di emergenza diventa un vero e proprio atto di sciacallaggio, nonché un attacco e a un’offesa nei confronti della dignità dei cittadini perbene e di un intero Paese, da sempre accogliente".