Fondazione Piemonte dal Vivo: approvato il bilancio d'esercizio 2019

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemonte dal Vivo, presieduto dalla Presidente Angelica Corporandi d’Auvare, ha approvato oggi, venerdì 13 marzo 2020, il bilancio d’esercizio dell’Ente per l’anno 2019. Il documento - che riporta un pareggio di bilancio a € 6.328.959 con un avanzo di gestione per € 24.936 - denota tutti gli indicatori chiave di prestazione in perfetto equilibrio.

A fronte di una sensibile diminuzione del contributo da parte del Socio Unico Regione Piemonte (-8%), la Fondazione è riuscita a mantenere e ampliare le proprie attività grazie allo straordinario incremento della contribuzione da parte del Mibact (+10%) e degli Enti Locali (+16%), ai contributi delle Fondazioni di origine bancaria e a un segno positivo nelle entrate da abbonamenti e sbigliettamento con un incasso di € 1.506.974 a fronte dei 1.485.377 del 2018.

Nel corso del 2019 la Fondazione è dunque riuscita ad implementare ulteriormente in termini quantitativi e qualitativi le attività di programmazione, progettando l'offerta alla luce di un'attenta analisi della domanda e in virtù di un rigoroso procedimento di monitoraggio e valutazione che ha dato luogo - per la prima volta – alla redazione di un Bilancio Sociale.

L’anno 2019 si conclude con la programmazione di 868 spettacoli tra teatro di prosa, danza, musica e circo contemporaneo; 75 sono stati i comuni raggiunti e 142 gli spazi coinvolti nelle attività del circuito per un totale di 158.201 presenze complessive (+7,8% rispetto al 2018). Ulteriormente alle stagioni teatrali, la Fondazione ha potenziato le attività di formazione e sostegno per il comparto delle arti performative con i progetti Hangar Piemonte e Performing+, moltiplicato le relazioni internazionali, articolato e sostenuto la valorizzazione del patrimonio Unesco sul territorio regionale in un sistema a rete tra soggetti pubblici e privati sempre più intersettoriale.

“Piemonte dal Vivo chiude il 2019 con un bilancio in sostanziale pareggio – dichiara Angelica Corporandi d’Auvare, Presidente di Piemonte dal Vivo. La solidità economica e patrimoniale della nostra Fondazione in un momento così difficile ci pone di fronte a importanti e concreti interrogativi rispetto al nostro ruolo all’interno del comparto culturale. Per questo abbiamo deciso con il Consiglio di Amministrazione di aprire immediatamente il nuovo bando Corto Circuito 2020, che stanzierà una cifra significativa a sostegno delle realtà teatrali operanti in Piemonte.”

A fronte dell’emergenza presente, la Fondazione ha, infatti, disposto un primo stanziamento di € 500.000 a sostegno delle attività di compagnie teatrali e associazioni operanti sul territorio piemontese. Queste risorse saranno oggetto del bando Corto Circuito 2020, un nuovo strumento che permetterà di coniugare il sostegno economico a specifiche azioni di accompagnamento ed empowerment per le realtà del terzo settore. Le informazioni sul bando saranno disponibili da venerdì 20 marzo sul sito di Piemonte dal Vivo.

“Con il bando Corto Circuito – precisa Matteo Negrin, Direttore di Piemonte dal Vivo - vogliamo ampliare e potenziare i processi di sviluppo culturale, sociale ed economico negli spazi teatrali dislocati sul territorio piemontese. Nel bando, oltre al sostegno finanziario, è prevista la possibilità di un affiancamento specifico, grazie ai dispositivi innovativi Hangar Piemonte e Performing+, il progetto triennale lanciato da noi e dalla Compagnia di San Paolo, con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. Come Fondazione ci impegniamo, quindi, a immaginare strumenti concreti per essere partner e volano per la crescita del territorio e delle comunità di appartenenza.”

"Esprimo il mio più vivo apprezzamento per l'operato svolto dal Direttore Negrin, dalla Presidente Corporandi D'Auvare e da tutti gli organi della Fondazione per il lavoro svolto, in particolare per l'impegno profuso nell'affrontare gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria. Un particolare plauso per il bando Corto Circuito, iniziativa volta ad attivare strumenti a supporto del comparto culturale mettendo a disposizione un primo stanziamento di fondi nell'auspicio che possa costituire un valido aiuto in questo momento di crisi." Questo il commento di Vittoria Poggio, Assessore Regionale Cultura, Turismo, Commercio.