Coronavirus: Iren sospende le chiusure contatori e rinvia il pagamento delle bollette per chi è in difficoltà

Iren sospende le chiusure dei contatori e rinvia il pagamento delle bollette per chi è in difficoltà, per l’emergenza Coronavirus. La multiutility dell'energia– che opera soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna – ha deciso di interrompere, da lunedì 9 marzo, le azioni di sospensione e/o riduzione di gas, luce, acqua e teleriscaldamento dovute alla morosità.

Una misura adottata a seguito dei provvedimenti restrittivi decisi dal Governo, per bloccare il contagio, con impatti sul sistema economico.

Il Gruppo ha deciso, per le famiglie ed imprese che subiscono un’oggettiva situazione di difficoltà economica, la possibilità di richiedere il rinvio della scadenza di pagamento di 30 giorni oppure la rateizzazione in tre rate nei tre mesi successivi.

Tale opportunità è prevista per le bollette di gas, luce, acqua, teleriscaldamento e rifiuti in regime di tariffazione puntuale corrispettiva o commerciale, in scadenza dal 13 marzo fino al 30 aprile e relative a servizi collegati a regolare rapporto di fornitura. Per le bollette con importi superiori a 4.500 euro saranno definiti piani di rateizzazione specifici. Inoltre, non saranno applicati interessi passivi per il ritardato pagamento.

Il rinvio della scadenza di pagamento o la rateizzazione potranno essere richiesti direttamente al Servizio Clienti, utilizzando i canali di contatto messi a disposizione dall’Azienda.