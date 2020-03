Coronavirus, da oggi a Torino Ztl sospesa e parcheggi gratis fino al 25 marzo

Sospesa da oggi fino al 25 marzo la Ztl a Torino e il pagamento dei parcheggi blu in superficie. Ad annunciare ieri il provvedimento la sindaca Chiara Appendino, in videoconferenza da Palazzo Civico con l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra.

Un provvedimento, come ha spiegato la prima cittadina, per "garantire gli spostamenti a chi garantisce i servizi essenziali". Restano a pagamento invece i parcheggi in struttura e quelli automatizzati con barriera.

"La Ztl romana - ha chiarito Lapietra - e del trasporto pubblico rimangono attive". "Ad oggi non ci sono riduzioni di frequenze sui mezzi Gtt, - ha aggiunto - che viaggiano in regime non scolastico".