Coronavirus: da domani in servizio 500 bus e tram Gtt nel Torinese, -85% di passeggeri

Sono 500 i bus e tram di che da domani – sabato 14 marzo - saranno in circolo a Torino e cintura. Gtt, sempre per l’emergenza coronavirus, ha inoltre rivisto le frequenze dei passaggi.

Un numero di mezzi quindi inferiori rispetto al solito ma sufficienti, come assicura l’azienda di corso Turati “ad evitare assembramenti sulle vetture”. In questi giorni la rete di trasporto pubblico ha registrato una diminuzione di passeggeri pari all’85%. L’appello comunque è di “rispettare la distanza minima di sicurezza”, così come continuare a salire “dalle porte posteriori e centrali”.

Bus e tram saranno operativi nelle consuete fasce di servizio dalle 5 di mattino, all’1 di notte. La metropolitana di Torino sarà attiva alle 5.30 dal lunedì al sabato, mentre il fine servizio è così organizzato: lunedì fino alle 22; martedì/mercoledì/giovedì fino alle 0.30; venerdì/sabato 1.30. Domenica e festivi la linea 1 sarà operativa dalle 7 all’1.

Proseguono le operazioni di sanificazione e disinfezione di bus, tram, metropolitana e treni.

Dal punto di vista dell’emergenza sanitaria, un dipendente della Ca.Nova – l’azienda di autotrasporti che gestisce le linee nell’area di Moncalieri e di Torino Sud Ovest– è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato in rianimazione.

L’uomo non era in servizio dallo scorso 4 marzo: la sua famiglia è stata messa in quarantena.