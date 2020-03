Altri casi di coronavirus nelle aziende, la protesta dei lavoratori di Torino e provincia: "La pandemia non si ferma davanti ai cancelli"

La Fiom Cgil di Torino rende noto che anche in queste ore nelle officine e negli uffici delle aziende metalmeccaniche, si stanno registrando ulteriori casi di contagio di alcuni dipendenti, determinando così la richiesta da parte dei lavoratori di essere messi in sicurezza restando a casa.

Ieri sono usciti in sciopero i lavoratori della Meccanica di Mirafiori e quelli di Mopar. Questa mattina alle ore 6 i lavoratori della Carrozzeria di Mirafiori del reparto RG Premium, che guidano le vetture per fare le prove su strada, hanno deciso di incrociare le braccia dopo che ieri un loro collega aveva denunciato un caso di positività nella propria famiglia ed è stato, giustamente, mandato a casa dall'azienda. Alle 8 sono stati messi in libertà tutti i lavoratori.

Edi Lazzi segretario generale della Fiom Cgil e Ugo Bolognesi responsabile di Mirafiori per la Fiom Cgil dichiarano: "questo è solo l'ultimo, ed ennesimo caso, dopo quelli di altre realtà produttive come la Denso, la Teksid, la CNH di San Mauro, la M4U, la Elbi, la Lear, la Maserati, la FCA Services, la Thales Alenia Space, la TTA in cui si riscontrano casi di lavoratori positivi al virus o che sono stati in contatto con altre persone a loro volta positive. Casi che dovrebbero far riflettere sul fatto che, anche applicando le misure di precauzione nelle aziende, la possibilità che il virus arrivi dall’esterno è difficilissima da contenere".

"La pandemia purtroppo non si ferma davanti ai cancelli delle fabbriche. Dalle ultime rilevazioni i fermi produttivi nelle aziende metalmeccaniche torinesi coinvolgono oltre 12.000 lavoratori, almeno duemila in più rispetto al dato che solo ieri abbiamo fornito. Di fatto le aziende si stanno fermando da se per il dilagare del fenomeno. Da giorni i lavoratori sollecitano una riflessione generale sull'eventualità di considerare, da parte di chi ha le competenze per farlo, la possibilitá di fermare per un certo periodo di tempo tutte le produzioni non di primaria importanza, per permettere la sanificazione completa e approfondita delle aziende e la riorganizzazione delle produzioni e, in questo modo, anche arginare il diffondersi del contagio che potrebbe, tra l'altro, far saltare il sistema sanitario nazionale generando ben più gravi conseguenze sociali ed economiche".

"È il momento di esercitare a ogni livello il massimo di responsabilità", hanno concluso.