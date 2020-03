Ravanelli (Confindustria Piemonte): "​Istituzioni, imprese e parti sociali insieme per ​un obiettivo comune, la salute dei lavoratori"

“L'accordo raggiunto oggi rappresenta la sintesi tra un’azione di Governo rapida ed efficace e il grande senso di responsabilità di tutte le parti sociali. Si tratta di una misura che – come abbiamo sostenuto dalla prima ora – responsabilizza ulteriormente le aziende del Paese", ha dichiarato Fabio Ravanelli, Presidente di Confindustria Piemonte in merito al protocollo di regolamentazione per il contenimento del coronavorus negli ambienti di lavoro.



"Il Protocollo sottoscritto questa mattina pone al centro la sicurezza e la tutela dei lavoratori che saranno garantiti dalla stretta e puntuale osservanza di tutte le precauzioni previste. In quest​o mo​do il Paese potrà arginare gli effetti economici dell’emergenza che in queste settimane ha già colpito duramente intere filiere produttive".

"Oggi abbiamo dimostrato come Istituzioni, imprese e parti sociali possano collaborare per raggiungere obiettivi comuni”, ha concluso Ravanelli.