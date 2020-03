Incontro telematico tra la presidenza della Commissione sanità e i rappresentanti dei medici

Nella giornata di ieri, venerdì 13 marzo, il presidente della IV Commissione Regionale Alessandro Stecco, ha promosso in accordo con l’Assessore Icardi impegnato in Unità di Crisi, un incontro informativo tecnico sulle difficoltà operative dei medici e pediatri del territorio, dovute all’emergenza #coronavirus.

In un incontro molto costruttivo, aperto all’ufficio di presidenza con la partecipazione del vice-presidente Domenico Rossi, a dimostrazione che nell’emergenza non vi sono divisioni o partiti che non lavorano assieme ma solo persone che rappresentano una Istituzione e la mettono a disposizione, sono stati raccolti molti spunti e suggerimenti.

Hanno partecipato o sono stati sentiti: il Presidente Federazione Regionale OO.MM. GIORGIO GIUSTETTO; il delegato FIMMG PIEMONTE, medici di medicina generale, ALESSANDRO DABBENE; il Segretario SNAMI PIEMONTE, medici di medicina generale, MAURO GROSSO CIPONTE; il Segretario SMI PIEMONTE, medici di medicina generale, ANTONIO BARILLA’; il Segretario SUMAI PIEMONTE, medici specialisti ambulatoriali, RENATO OBRIZZO; il Segretario FIMP Piemonte, per i Pediatri di Libera Scelta, STEFANO BARBERO.

Dai colloqui è emersa una serie di punti che sono stati riassunti e che Presidente Stecco trasferirà all’Assessore Icardi e al Presidente Cirio: un elenco di 15 suggerimenti operativi su criticità e difficoltà emerse durante questa prima fase dell’emergenza, che possono contribuire a migliorare il lavoro dei Medici di Medina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, degli Specialisti Ambulatoriali, dei Medici della Continuità Assistenziale.

Alcuni degli spunti al vaglio sono inerenti alla semplificazione del rilascio di ricette mediche per superare del tutto il cartaceo e ridurre gli accessi agli ambulatori, una rappresentanza della categoria presso l’unità di crisi e protocolli procedurali condivisi e aggiornati.

L’ufficio di Presidenza costituito dal Presidente Stecco e i Vice Presidenti Cane e Rossi, rimane a disposizione per proseguire in ulteriori incontri il ruolo di raccordo istituzionale con categorie ed enti, su tematiche tecniche, oltre che per preparare i lavori della prossima imminente riunione della Commissione Sanità al completo con l’Assessore Icardi e il Capo dell’Unità di Crisi Raviolo, che si terrà presumibilmente nei primi giorni della prossima settimana.