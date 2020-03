Preioni (Lega): "Dalla Regione 4,5 milioni di euro per telelavoro e smart-working"

“Un ulteriore supporto alla comunità piemontese in questo momento di grave crisi, non solo sanitaria ma anche economica, arriva dal nostro assessore Chiara Cucino – dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini in Regione Piemonte, Alberto Preioni - che ha esteso misure di sostegno alle aziende private per l’attivazione di progetti di lavoro agile, telelavoro e smart-working".

"Sono ben 4,5 milioni di euro – dichiara Preioni – i fondi stanziati per favorire il lavoro agile e il telelavoro dei dipendenti delle aziende private che hanno partecipato al bando regionale dedicato al welfare aziendale. Questo intervento permetterà alle imprese che hanno presentato domanda entro i termini previsti, di avviare anticipatamente i progetti che prevedono l’attivazione di forme di telelavoro e smart working, indipendentemente dall’eventuale finanziamento del progetto".

"L’introduzione nelle aziende del lavoro a distanza, e di altre forme di lavoro flessibile, diventa più che mai indispensabile, ed è un preciso obiettivo del gruppo della Lega in Regione mettere a disposizione ulteriore risorse per finanziare tutte le proposte di buona qualità progettuale”, ha concluso Preioni.