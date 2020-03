Edoardo Di Mauro nuovo direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

L'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ha un nuovo direttore: si tratta del già vice-direttore, nonché attuale direttore artistico del Museo d'Arte Urbana e docente di Storia e Metodologia della Critica d'Arte, Edoardo Di Mauro, il quale succede a Salvo Bitonti, designato dal Miur curatore e organizzatore per le arti visive del Bologna Follow-up Group.

Tra le esperienze accumulate nel corso degli anni, Di Mauro può vantare la condirezione della GAM e dei Musei Civici Torinesi dal 1994 al 1997, la curatela della Biennale d'Arte Contemporanea del Piemonte e di moltissime altre mostre in Italia e in Europa. Come fatto sapere dall'Accademia, la nuova direzione “conta di completare l'imponente lavoro di riqualificazione degli spazi iniziato nel 2015 e reperire nuovi locali per la didattica".

"Si guarderà inoltre al potenziamento dell'offerta formativa ed alla crescente internazionalizzazione”. In queste settimane di scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, un'attenzione particolare verrà dedicata di metodi alternativi di insegnamento.

“Ci stiamo attrezzando nel minor tempo possibile - ha confermato lo stesso Di Mauro – per permettere al personale docente di organizzare la didattica e agli studenti di seguire le lezioni e sostenere gli esami in via telematica”.