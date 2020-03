Torino, messa in sicurezza l'area sotto il ponte di Corso Sacco e Vanzetti

A cinque mesi dall'incendio scoppiato in un magazzino abusivo (poi sgomberato, ndr) dove trovavano rifugio anche alcuni senzatetto, l'area sottostante al ponte di Corso Sacco e Vanzetti in Strada della Berlia, al confine tra Torino e Collegno, è stata messa in sicurezza e opportunamente recintata.

Grande soddisfazione è stata espressa dal coordinamento dei comitati operanti sul territorio della Circoscrizione 4: “Con l'installazione della rete - dichiara il segretario di TorinoBcps Lorenzo Ciravegna, tra i primi a segnalare la situazione – ci auguriamo che l'area non venga più occupata: contemporaneamente auspichiamo una maggior vigilanza da parte delle forze dell'ordine”.