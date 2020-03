Interventi dei vigili urbani al mercato di Porta Palazzo

Agenti del Comando Porta Palazzo della Polizia Municipale di Torino sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, nell'area mercatale dove un cittadino aveva appena acquistato, presso una bancarella, un sacco di patate; distratto nell’effettuare il pagamento, una nomade ne ha approfittato per sottrargli la spesa e allontanarsi.

E' stata raggiunta, accompagnata presso il Comando di via Bologna 74, identificata e indagata in stato di libertà per furto e anche ai sensi dell’art 650 Codice Penale per inosservanza all'Ordinanza Presidenza del Consiglio. Intorno alle ore 17.30, sempre sul mercato di Porta Palazzo, Agenti del Reparto Radiomobile, sempre della Polizia Municipale di Torino, si sono avvicinati a un cittadino di nazionalità marocchina intento alla vendita senza titoli autorizzativi di generi alimentari.

Alla vista degli Agenti questi si è dato alla fuga. Inseguito dai due operanti, prima si è nascosto sotto a un autocarro in via La Salle, poi, individuato, ha opposto resistenza, riuscendo ad allontanarsi nuovamente, ma era fermato in lungo Dora Firenze. Accompagnato presso il Comando di via Bologna 74 è emerso il suo stato di clandestinità ed è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale, irregolare presenza sul territorio nazionale e per inosservanza all'Ordinanza Presidenza del Consiglio (art. 650 Codice Penale).