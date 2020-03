Cirio: “Predisporremo nuovi spazi di terapia intensiva dedicati alla cura del Covid-19, nessun piemontese resterà solo” [VIDEO]

Arriva più tardi del previsto la diretta serale del governatore Alberto Cirio, in qurantena volontaria presso il suo domicilio in quanto positivo al test da Covid-19.



“Questa sera mi sono lasciato prendere dal flashmob con queste luci dal balcone – ha dichiarato Cirio nella sua diretta - Mi fa pensare come dobbiamo continuare a vivere e a pensare positivo. Oggi abbiamo avuto 13 decessi a loro va il nostro pensiero. Pensiamo a quei 175 che sono attualmente in terapia intensiva. Stiamo predisponendo delle strutture ospedaliere nuove che destineremo specificatamente alla cura del Coronavirus. E’ un lavoro enorme, ma vogliamo avere la possibilità di curare tutti. Il sistema sanitario piemontese non lascerà solo nessuno”.

Rassicura inoltre sulle sue condizioni di salute parla del decreto economia su cui ha lavorato negli ultimi tre giorni:(Miroglio in primis ndr) – continua Cirio –concludeE sulle fabbriche: