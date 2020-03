Speciale Coronavirus: ecco l'andamento della situazione in tutta Italia. Il resoconto della nostra diretta

La diretta del nostro gruppo editoriale Morenews si conferma un appuntamento settimanale di informazione atteso dai lettori e da chi ha necessità di chiarezza in questa situazione di Emergenza.

Lo speciale Coronavirus trasmesso questa sera in contemporanea su 15 dei nostri giornali ha visto migliaia di telespettatori connessi e un quadro vero e sentito di quanto sta accadendo, dalla Liguria alla Lombardia, dal Piemonte alla Costa Azzurra.

Nella trasmissione, condotta da di Patrizia Corgnati di Linea Italia Piemonte si sono alternati ospiti d'eccezioni e competente ciascuno secondo un settore di rilevanza: da sindaci a direttori sanitari, a personalità politiche ad esperti.

Il quadro della situazione, aldilà dei dati forniti e aggiornati, che sono reperibili su media, ha fornito un vero e proprio stato d'animo in cui versa la popolazione, sia per quanto riguarda chi rimane a casa, osservando le regole del governo, sia per chi purtroppo ha amici e parenti che risultati positivi al Coronavirus.

Tantissime le campagne di raccolta fondi che si stanno aprendo spontaneamente per aiutare i nostri operatori sanitari e gli ammalati: un senso di unità comune in tutte le trasmissioni collegate questa sera.

La diretta è visionabile su tutte la pagine Facebook dei nostri giornali.