Regione, i Moderati: "Marcia indietro sugli extra Lea e sostegno a nidi e materne"

In vista della seduta del Consiglio Regionale del Piemonte in calendario, in modalità telematica, martedì 24 marzo 2020, i Moderati portano avanti con forza due richieste.

La prima: un netto cambio di rotta sull'ipotesi relativa a un travaso di fondi sulla non autosufficienza. "Tale cambio di rotta è necessario - spiega Silvio Magliano - alla luce del fatto che uno spostamento di 5 milioni (e di una cifra doppia sia nel 2021 sia nel 2022) sarebbe ben lungi dal fare in qualunque modo la differenza per il resto del territorio e sarebbe invece un salasso difficilmente colmabile per il capoluogo. Le buone prassi (per esempio, gli assegni di cura) andrebbero moltiplicate e replicate sul territorio prevedendo fondi specifici: non certo smantellate".

La seconda: nidi e materne rappresentano un servizio pubblico e permettono ai genitori di conciliare tempo lavorativo e tempo per la famiglia. "Ho più volte sottolineato - dice ancora Magliano - quanto uno sforzo in questo senso sia necessario: la Regione risponda presente e metta fondi. La chiusura di nidi e materne rappresenterebbe uno scenario drammatico, che non ci possiamo permettere, sia dal punto di vista della perdita dei posti di lavoro sia per quanto riguarda l'impoverimento dell'offerta educativa. Lo Stato non avrebbe inoltre la capacità di sopperire alla perdita di posti".

"In sede di assestamento porremo poi altri nodi politici. Tra questi, gli sgravi Irap al mondo del non profit, che sta garantendo un contributo formidabile e generoso in questi giorni di crisi. I Volontari e la Protezione Civile sono sempre in prima linea: portano cibo e farmaci alle persone che ne hanno bisogno, garantiscono assistenza e aiuto. La politica non se lo dimentichi a emergenza terminata. Libertà di educazione, tema per me e per i Moderati fondamentale: si incrementino i voucher, si garantisca alle famiglie una reale libertà di scelta".