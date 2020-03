Coronavirus, ad Ivrea confermata la sospensione dei mercati

Ivrea conferma la sospensione dei mercati settimanali, sino a data da destinarsi. Una decisione ribadita dopo il sopralluogo del sindaco Stefano Sertoli e degli assessori al Commercio e Polizia Urbana, Costanza Casali e Giuliano Balzola, vista "l’impossibilità di garantire un accesso ordinato e in sicurezza da parte degli utenti alle aree mercatali stesse".

Un provvedimento con l'obiettivo di "evitare assembramenti e per la tutela della salute dei cittadini, alla luce anche delle spiacevoli situazioni createsi in quei luoghi dove i mercati sono stati autorizzati".

L’assessore Casali afferma che “Il bene primario da tutelare in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, è la salute di tutti i cittadini e, pertanto, in quest’ottica è stato deciso di sospendere i mercati della città”.