Coronavirus: gli ex studenti cinesi del Politecnico non dimenticano Torino, raccolta fondi per donare mascherine

Gli ex studenti cinesi del Politecnico di Torino, i primi a laurearsi piú di dieci fa sotto la Mole, che oggi vivono e lavorano in Cina, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi e donare mascherine, guanti e altro materiale utile per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Per l'occasione è stata creata una vera e propria task force, con gli attuali studenti del Politecnico che faranno da "ponte", in modo tale da assicurare che il materiale arrivi a destinazione.

"Isola il virus ma non l'amore" è lo slogano del progetto. "Parole - spiegano gli ex studenti - che incarnano lo spirito di questa iniziativa, bisogna considerare gli altri come propri fratelli e avere a cuore le sofferenze di chi ci circonda".