Coronavirus, per i docenti di 400 scuole torinesi e cuneesi seminari online

Condividere, connettere e sperimentare insieme anche se lontani sono gli orientamenti che, nell’emergenza determinata dal Coronavirus, guidano le proposte rivolte alla scuola da parte di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, tramite Riconnessioni, progetto della Compagnia di San Paolo realizzato da Fondazione per la Scuola.

Per contribuire ad alleviare il disagio della chiusura delle scuole, Riconnessioni – progetto di innovazione didattica che coinvolge oltre 400 scuole nei territori di Torino e Cuneo – ha infatti varato un ciclo di “Webinar”, cioè di seminari online, rivolti a dirigenti scolastici, docenti, formatori ed esperti, che affrontano i temi del mondo della scuola: dai processi agli strumenti per la didattica a distanza, dalla creatività digitale alla didattica innovativa e all’inclusione.

La proposta didattica nasce dai cinque laboratori organizzati da Riconnessioni, dalle sperimentazioni già in atto in collaborazione con Fondazione Paideia e da Provaci Ancora, Sam!, il progetto interistituzionale di promozione dell’inclusione della prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, realizzato da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola, Ufficio Pio, Città di Torino, USR Piemonte, Associazioni del Terzo settore. L’iniziativa che coinvolge l’Équipe Formativa Territoriale-Piemonte, parla in primo luogo a dirigenti scolastici, formatori e docenti, con un fitto calendario di seminari online che si articolano nella settimana dal 16 al 20 marzo, con il seguente calendario:

Lunedì 16 marzo - Webinar Strumenti per la didattica a distanza insieme a Daniela Berardino, docente di scuola secondaria di primo grado, formatrice MIUR e Google Certified Trainer, i docenti e i formatori di Riconnessioni.

Martedì 17 marzo - Webinar Scuole chiuse: come gestire i processi della scuola insieme a Lorenzo Benussi, coordinatore di Riconnessioni, i Dirigenti Scolastici Elena Cappai, Lorenza Patriarca, Massimo Sapia e special guest Daniele Barca.

Mercoledì 18 marzo - Webinar Libri per tutti: I libri in simboli e altri testi per l'inclusione insieme a Roberta Levi di Riconnessioni, Anna Peiretti di Fondazione Paideia, docenti e formatori.

Giovedì 19 marzo - Webinar Laboratorio di creatività digitale insieme a Veronica Ruberti di Riconnessioni, editori, docenti e formatori.

Venerdì 20 marzo - Webinar Didattica a distanza... per tutti! in collaborazione con Provaci Ancora, Sam! (iniziativa interistituzionale di Città di Torino, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola, Ufficio Pio), educatori, docenti e formatori.

I Webinar saranno disponibili su www.riconessioni.it

Per partecipare è necessario registrarsi a ogni singolo Webinar andando sul sito Riconnessioni.it, cliccando il link di riferimento e completando il modulo aggiungendo nome e cognome e indirizzo mail.

Il primo Webinar, animato da Lorenzo Benussi, si è tenuto il 28 febbraio per affrontare con criteri innovativi l’impatto della chiusura delle scuole. Al primo ciclo di seminari hanno partecipato oltre 6.600 “studenti”, mentre il sito www.riconnessioni.it, dove sono disponibili i materiali, ha avuto un picco di 25.000 contatti a oggi.

Un risultato lusinghiero per una proposta di sperimentazione innovativa e di elaborazione condivisa di una didattica che, nata ora per superare il tempo della crisi, è destinata sicuramente a dare i frutti in un futuro da costruire insieme.