Domani minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Bardo

Domani, 18 marzo, ricorre il 5° anniversario della strage terroristica del Museo del Bardo di Tunisi.

Per l'emergenza sanitaria non è prevista la commemorazione davanti a Palazzo Civico come nei precedenti anniversari, ma la Sindaca Chiara Appendino invita tutti i Dipendenti del Comune di Torino a osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime alle ore 12 di domani.

Nell'attentato terroristico avvenuto il 18 marzo 2015 all’esterno e all'interno del Museo del Bardo vennero uccise molte persone, tra cui due torinesi e numerosi altri furono feriti, che si trovavano a Tunisi durante una sosta della crociera alla quale partecipavano.

Fra le vittime Antonella Sesino, funzionario del Comune di Torino, e Orazio Conte, marito di una dipendente comunale a sua volta rimasta ferita nell'attentato terroristico.