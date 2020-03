L'emergenza coronavirus fa slittare al 2021 gli Europei di calcio

L'Uefa non poteva che prendere atto della realtà trasformata, anzi travolta, dall'emergenza coronavirus. Così è diventata realtà quella che fino ad un paio di giorni fa era solo una ipotesi: slittamento degli Europei di calcio all'estate del 2021, per consentire di portare a termine (si spera) entro giugno i campionati nazionali, Champions ed Europa League.

La gara inaugurale dell'appuntamento continentale, slitta quindi di 364 giorni, con il via riprogrammato all'11 giugno dell'anno prossimo. E adesso inizia il balletto delle date utili per la ripartenza della stagione dei club. Appare quasi impossibile immaginare un via per metà aprile, visto che solo in questi giorni l'allarme è diventato mondiale, interessando tutti i paesi, non solo l'Italia.

I più pessimisti mettono in campo l'ipotesi di una ripresa a giugno, che costringerebbe a giocare fino a luglio inoltrato per portare al termine la stagione. Quella che al momento appare quella la previsione più realistica ipotizza una ripresa ad inizio maggio. Di sicuro, sta prendendo corpo l'idea di organizzare una Final Four, per la Champions a Istanbul, per l'Europa League a Danzica, sedi designate delle due finali, per accorciare i tempi e trovare una soluzione gradita a tutti.

Ma prima ci sono da portare a termine le gare rinviate degli ottavi di finale e poi disputare i quarti. Chissà se a porte aperte o ancora chiuse, senza il pubblico sugli spalti. Almeno per adesso questo resta un grande punto di domanda.