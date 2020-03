Partita a Torino la bonifica della pista ciclabile “Baden-Powell” di corso Svizzera

La pista ciclabile “Baden-Powell” vede finalmente la luce in fondo al tunnel: è iniziata in questi giorni, infatti, la bonifica del percorso che costeggia la Dora passando dietro all'ospedale Amedeo di Savoia e “usato” dai tossicodipendenti per consumare sostanze stupefacenti.

I lavori, realizzati a un mese di distanza dal sopralluogo di Comune, Circoscrizione, Amiat e coordinamento dei comitati attivi sul territorio, ha previsto l'eliminazione della siepe lungo il muro perimetrale dell'ospedale e la pulizia dell'area da foglie, rifiuti e siringhe.

“Il servizio Verde Centrale – dichiara il segretario del comitato TorinoBcps Lorenzo Ciravegna – è intervenuto nei modi e tempi giusti rispettando le nostre richieste, per questo ringraziamo l'amministrazione comunale”.

Grazie all'intervento il primo tratto della pista, adiacente a Corso Svizzera, ha riacquistato una condizione di decoro mentre il secondo resterà ancora interdetto al pubblico: “Ci auguriamo che l'area - prosegue Ciravegna – torni nuovamente ad essere frequentata visto che, grazie al contributo di tutti, siamo riusciti a renderla fruibile alla cittadinanza”.