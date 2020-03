Coronavirus, Matuidi secondo giocatore della Juve positivo. Chiambretti ricoverato in ospedale

Dopo Rugani, un altro giocatore della Juve è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del francese Blaise Matuidi: gli esami medici cui è stato sottoposto hanno rivelato la sua positività al covid-19.

Il calciatore, da mercoledì 11 marzo in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Matuidi sta bene ed è asintomatico.

Diversa, invece , la situazione di un noto volto della tv, oltre che grande tifoso del Toro: Piero Chiambretti e l’anziana mamma sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano: i due sono arrivati in ambulanza ma non sarebbero in gravi condizioni. Forse adesso si capisce meglio il perché il suo programma su Rete4 era stato sospeso nei giorni scorsi.



"Sono stata ospite da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena", ha raccontanto ad una agenzia di stampa Serena Grandi. "Sono tanto tanto dispiaciuta per lui, spero guarisca presto".

Da quanto si è appreso in serata da fonti sanitarie, la madre di Chiambretti è risultata positiva al coronavirus, il Pierino nazionale no. Domani il presentatore sarà sottoposto ad un nuovo tampone.