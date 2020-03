Pneumatici quattro stagioni: Michelin offre CrossClimate, uno pneumatico omologato per estate e inverno

Se non vivete in montagna, la soluzione migliore per trascorrere l'inverno e il resto dell'anno è optare per pneumatici per tutte le stagioni. Versatili, si adattano molto bene alle diverse condizioni climatiche delle regioni temperate. Evitano in particolare il cambio stagionale da pneumatici invernali a pneumatici estivi a novembre e poi a marzo. Sono quindi economici e molto pratici nel caso in cui si verifichi un episodio di neve una volta all'anno o due. Ricordate che sono ovviamente approvati per l'inverno e che sono quindi efficienti sulla neve. Quindi potete guidare tutto l'anno senza preoccuparvi del tempo.

Il cambio dei pneumatici da invernali a estivi si può evitare?

Il cambio di pneumatici invernali e pneumatici estivi è una seccatura di cui vorremmo fare a meno! Forse i pneumatici 4 stagioni possono soddisfare le vostre aspettative. Quale modello scegliere per uno pneumatico ad alte prestazioni sia in estate che in inverno? I marchi sono numerosi e non tutti sono uguali. In questo articolo vorremmo sottoporre alla vostra attenzione il test michelin crossclimate.

Michelin CrossClimate

Michelin CrossClimate è uno pneumatico estivo con certificazione invernale (3PMSF). Ciò significa che offre i vantaggi degli pneumatici estivi in frenata sul bagnato, frenata a secco, efficienza del carburante e chilometraggio, nonché i vantaggi degli pneumatici invernali in trazione e frenata in condizioni di neve occasionali. Per gli automobilisti che devono affrontare cambiamenti meteorologici imprevisti con nevicate occasionali, CrossClimate offre un livello di aderenza, maneggevolezza, efficienza del carburante e longevità con uno pneumatico estivo Michelin, offrendo allo stesso tempo prestazioni invernali simili a quelle di uno pneumatico invernale, soprattutto per quanto riguarda la trazione e la frenata su terreni innevati. Il battistrada è realizzato con un materiale innovativo che garantisce un'aderenza eccellente in tutte le condizioni atmosferiche. Il profilo a V non solo ottimizza una guida più sicura su strade innevate, ma garantisce anche la frenata su superfici bagnate.

Su strade innevate per diversi mesi Michelin CrossClimate ha dei limiti

Per i conducenti che affrontano frequentemente condizioni di neve e ghiaccio (uso molto frequente in montagna in inverno), Michelin raccomanda sempre l'uso di pneumatici invernali progettati per funzionare in modo ottimale in tutte le condizioni invernali. In materia di pneumatici, Michelin è un marchio che si distingue. CrossClimate non fa eccezione in fatto di tenuta di strada in estate e in inverno. Questo pneumatico per 4 stagioni è un concentrato di tecnologie che offre le migliori prestazioni su terreni bagnati e innevati. Ma è sconsigliato per l'uso costante su strade spesso innevate in inverno.

