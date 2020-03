Coronavirus, mancano le mascherine: protesta dei dipendenti del Carrefour [VIDEO]

Lo ha ricordato anche il premier Giuseppe Conte, nel suo discorso televisivo di ieri presentando il Decreto Marzo: i lavoratori dei supermercati, alla pari di medici, infermieri, farmacisti e tutti coloro che continuano a prestare servizio in questi giorni di difficoltà diffusa è come se fossero in trincea.



Ma in trincea servono armi per combattere, munizioni, rifornimenti. Anche strumenti di protezione. Ecco perché dalle 6 di questa mattina, all’inizio del turno, i lavoratori del Carrefour di corso Montecucco hanno indetto una protesta: mancano le mascherine per poter svolgere il proprio compito in serenità e sicurezza.







I dipendenti si sono ritrovati all'esterno del centro commerciale, mantenendo le distanze l’uno dall’altro. E hanno annunciato che avrebbero ripreso a lavorare soltanto nel momento in cui arriveranno le mascherine.Anche nei giorni scorsi i sindacati di categoria avevano sollevato la questione, segnalando la carenza di protezioni come le barriere in plexiglass alle casse in molti punti vendita della grande distribuzione.Nel corso della mattinata sono poi arrivati i dispositivi di protezione e tutto è tornato alla normalità.