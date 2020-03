Torino, il "paziente 1" guarito è tornato positivo al coronavirus: di nuovo in isolamento

Il primo contagiato da coronavirus in Piemonte sembra guarito, ma è ancora positivo. La brutta scoperta è stata fatta questa mattina dal personale sanitario dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, dove l'uomo era ricoverato.

Manager di 40 anni, il cosiddetto "paziente 1" doveva lasciare l'ospedale questa mattina, essendo ormai guarito dopo un lungo ricovero, le cure e vari controlli a cui si era sottoposto in isolamento. Ma proprio il test che avrebbe dovuto dargli il via libera definitivo è stato invece una doccia gelata: è infatti risultato ancora positivo al tampone. L'uomo non dovrà comunque restare in ospedale, ma restare in isolamento assoluto e nei prossimi giorni sottoporsi ad altri tamponi.

I medici non sono comunque allarmati: capita, infatti, in molte infezioni virali, che in un paziente considerato guarito si palesi una diffusione del virus in tempi lunghi. Ma non si sa ancora se, nel caso del coronavirus, per quanto e se questo tipo di pazienti possano ancora infettare gli altri.