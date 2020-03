Emergenza Covid-19: il Gruppo UBI Banca stanzia 5 milioni di euro di erogazioni liberali a istituzioni sanitarie e centri di ricerca direttamente impegnati nella gestione della crisi

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca presieduto da Letizia Moratti ha deliberato lo stanziamento di un’erogazione liberale per un importo pari a 5 milioni di euro destinati a finanziare enti e operatori direttamente attivi nella gestione della forte emergenza Covid-19.

Le erogazioni che avverranno in collaborazione con le Fondazioni di Territorio collegate alla banca, interesseranno le aree di presenza dell’istituto, con particolare riguardo per la Lombardia e per le province di Bergamo e Brescia, a oggi tra le più colpite. Per dare immediata concretezza al proprio impegno UBI Banca donerà due ambulanze che verranno destinate in tempi ridottissimi proprio a queste due province.

Le Fondazioni che hanno contribuito all’impegno sono la Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo, Fondazione UBI Per Varese, Fondazione UBI Banco di Brescia, UBI Fondazione CAB, Fondazione Banca Popolare Commercio e Industria.

Tra gli enti beneficiari del finanziamento, già selezionati e che verranno comunicati entro le prossime 48 ore, rientrano istituti ospedalieri e centri di ricerca direttamente impegnati nelle iniziative di contenimento della diffusione del Virus e nel sostegno ai malati e alle comunità toccate dall’epidemia.

“Il Gruppo Ubi Banca c’è per l’Italia e per i territori che ne hanno reso possibile la crescita in questi anni”, sostiene Victor Massiah, Consigliere Delegato del gruppo UBI Banca. “In questa straordinaria emergenza sentiamo forte la responsabilità nei confronti di tutte le comunità economiche e civili con cui lavoriamo e siamo in contatto da sempre”.

Il progetto rientra nell’ambito di una serie di interventi urgenti che ha già visto la mobilitazione della banca in favore delle imprese e dei privati direttamente colpiti dall’emergenza di queste settimane e che potranno fare riferimento alle filiali e ai Centri Imprese di loro riferimento.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca - Media relations – Tel. +39 027781 4213 - 4938 – 4936

Email: media.relations@ubibanca.it