21 marzo, la Città Metropolitana di Torino contro il razzismo

Il 21 marzo è la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, istituita dall’Onu in memoria del massacro di Sharpeville, in Sudafrica, avvenuto il 21 marzo 1960, quando 69 persone che manifestavano pacificamente contro l’apartheid furono uccise dalla polizia.

Ogni anno in questo periodo, anche grazie al sostegno dell’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) che promuove la “Settimana d’azione contro il razzismo”, la Giornata viene celebrata su tutto il territorio nazionale attraverso eventi e manifestazioni di sensibilizzazione promosse da enti pubblici e associazioni, con un forte coinvolgimento della cittadinanza.

Quest’anno l’emergenza legata al Covid-19 non permette di organizzare celebrazioni pubbliche. La Giornata resta tuttavia un’occasione preziosa per ribadire l’importanza del principio di uguaglianza tra esseri umani come fondamento della nostra società e per ricordare a tutte le persone che subiscono episodi di razzismo o di discriminazione che non sono sole.

La Città metropolitana di Torino ha dovuto rimandare le iniziative che erano state calendarizzate sul territorio, ma condivide e rilancia la campagna social “Il volto dell’umanità è l’unico che conosco” #maipiurazzismo lanciata dall’Unar che chiede: “Disegnatevi sul volto una U ben visibile, scrivete su un foglio #maipiurazzimo e scattatevi una foto. Condividete poi le foto sui profili social istituzionali dell’Unar. (Fb, Instagram, Twitter)”, http://www.unar.it/campagna-contro-il-razzismo-2020-il-volto-dellumanita-e-lunico-che-conosco-maipiurazzismo/)

La Città metropolitana aderisce inoltre alle diverse iniziative social promosse dalla Rete 21 Marzo - mano nella mano contro il razzismo:

Campagna 1 (Instagram)

La Rete 21 marzo chiede di scrivere una brevissima story su Instagram (https://www.instagram.com/p/B91V0LgIJJO/?igshid=1pip2ghpi0h2c) rispondendo alla domanda: Perché scenderesti in piazza il 21 Marzo?

Taggando la @Rete21Marzo. Dopodichè ripubblicherà tutte le stories creando una manifestazione virtuale. Gli Hashtag da utilizzare sono. #21marzocontrolediscriminazioni, #maipiurazzismo, #torinocittadeidiritti.

Campagna 2 (Facebook)

Su Facebook invece ci si può unire alla Rete 21 marzo utilizzando questo motivo (motivowww.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1490317837793096) cliccando sul link affinché in questi giorni sia prima che dopo il 21 marzo, tutte e tutti avranno un simbolo unico che rappresenta la lotta della Rete contro il Razzismo.

Si può taggare la pagina @Rete 21 marzo - Mano nella mano contro il razzismo e utilizzare gli Hashtag: #21marzocontrolediscriminazioni, #maipiurazzismo, #torinocittadeidiritti.