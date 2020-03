Coronavirus, Cirio: "Non lasceremo indietro nessuno. Tutte le risorse delle donazioni saranno spese in modo tracciato e verificabile"

E' partita con l'intervento del Governatore Alberto Cirio "Webathon per il Piemonte", la maratona web organizzata dalla Regione per raccogliere fondi per affrontare l'emergenza sanitaria determinata dal coronavirus.

""Noi cureremo tutti. E' un impegno soprattutto per i più anziani. Ci sono persone che lavorano per creare nuovi posti di terapia intensiva e riaprire ospedali che erano chiusi. Faremo in modo che nessuno resti indietro", ha garantito Cirio. "In Piemonte ci sono persone straordinarie che stanno lavorando duramente per garantire a tutti le cure. La prima cosa che farò appena potrò uscire dall'isolamento, dopo avere riabbracciato i miei figli, sarà andare all'Unità di crisi, dove ci sono persone che stanno lavorando per tutti noi".

"Garantiamo che le risorse raccolte - ha sottolineato Cirio - verranno spese in modo tracciato. Ognuno dona ciò che può e anche i 5 euro che qualcuno potrà dare grazie a questa iniziativa saranno utili e benvenuti. Ne abbiamo bisogno, perché in questo momento in cui in tutto il mondo c'è la corsa all'accaparramento dei dispositivi di protezione, conta anche la velocità con cui si possono chiudere i contratti. E avere risorse fresche può fare la differenza", ha concluso Cirio.

Alla maratona web, sui canali social della Regione Piemonte, partecipano una settantina di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura.