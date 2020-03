Preioni (Lega): "A fine emergenza collegheremo tutte le scuole piemontesi e le aziende in rete, con o senza aiuto del Governo"

"In questi giorni di emergenza internet è sempre più una risorsa a livello personale di studio e lavorativa. I dati piemontesi sull’utilizzo della rete indicano che siamo quasi al limite possibile del traffico. Per questo il Gruppo regionale della Lega applaude l’iniziativa del nostro assessore Matteo Marnati, a fine emergenza infatti collegheremo tutte le scuole piemontesi e le aziende con o senza il Governo, soprattutto nelle aree dove serve di più, ovvero lontane dai grossi centri". Così in una nota il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni.

"Che sia per lavoro per studio o per diletto - conclude Preioni - la rete diventerà sempre più utile per la vita dei cittadini. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza e trarre gli spunti per studiare soluzioni, progettare e implementare le risorse già disponibili".