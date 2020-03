Coronavirus, la rabbia di Montaruli (Fdi): "Troppe persone in strada, vogliamo il numero dei controlli"

"A Torino ancora troppe persone per strada. A che punto sono i controlli?". A chiederselo è la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, che prosegue: "Nonostante le norme anti-coronavirus vietino l'uscita di casa se non per comprovate esigenze, basta affacciarsi dal balcone per osservare quanto via-vai vi sia ancora in città. Un numero di persone secondo me troppo alto se rapportato alle aspettative".