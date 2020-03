Scuole e asili chiusi, l'allarme del settore privato: "Se le famiglie non pagano le rette il comparto sarà in ginocchio"

In sintesi, la posizione dei nidi, degli asili e delle scuole private (solo a Torino, circa 3500 dei 7000 posti di asilo nido, non sono pubblici) non è di incassare comunque la retta, ma di procedere in maniera istituzionale: "Pur senza che la legge ci obblighi a farlo, abbiamo già avviato ragionamenti con le famiglie su rimborsi e scontistiche, sulla base però anche del sostegno economico che ci sarà erogato dallo Stato o magari dalla Regione, se come ha annunciato l'assessore Chiorino nei giorni scorsi potrà contribuire alla spesa. Diversamente, si mette in ginocchio un intero settore e molti posti di lavoro che non possono ritrovarsi improvvisamente senza alcun tipo di risorsa".



Ma sul tema arriva anche l'ammonimento della stessa Regione, per voce dell'assessore all'Istruzione, Elena Chiorino: "Apprendiamo che alcuni istituti che erogano servizi per l'infanzia, in questi giorni, stanno richiedendo il regolare pagamento della retta ai genitori dei bambini che le frequentano. Come già comunicato ricordiamo che la misura regionale annunciata per venire incontro alle esigenze di Comuni e famiglie, con particolare riferimento alla fascia 0-6 anni, è finalizzata, in particolare, al pagamento delle rette per i suddetti servizi. Pertanto, gli istituti che hanno già incassato la retta saranno tenuti o a restituirla immediatamente alle famiglie o a scalarla dalla prima retta successiva. Allo stesso tempo invito le scuole che erogano servizi per l’infanzia 0-6 anni ad astenersi dalla riscossione delle rette in questione, in attesa della pubblicazione della nuova misura regionale che, ricordo, comporterà un esborso complessivo di 15 milioni di euro".



Una posizione, quella di Chiorino, che però non manca di attirare critiche. Come quella di Silvio Magliano (Moderati), che commenta: "E' un'ingerenza inaccettabile, ci spieghi piuttosto come funzionerà la misura da 15 milioni".