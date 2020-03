Uno sportello telefonico per anziani e disabili per contrastare la solitudine del Coronavirus

Da oggi, fino allo fine dell’emergenza Coronavirus, la Uil Pensionati Piemonte ha attivato uno sportello di ascolto e supporto psicologico telefonico per anziani e persone con disabilità.

A gestirlo la Dott.ssa Sara Collicelli, psicologa di Torino che ha offerto gratis il suo servizio. Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7, dalle 10 alle 12, telefonando al numero 392 1748832 oppure scrivendo una mail all’indirizzo sara.collicelli@yahoo.com.

“ Il nostro intento “ dichiara Lorenzo Cestari, Segretario della Uil Pensionati Piemonte “è quello di essere accanto ai pensionati, alle persone con disabilità e alle loro famiglie anche solo per scambiare due chiacchiere in questo periodo di isolamento forzato”.

Insieme alla psicologa si potranno trovare strategie per affrontare la solitudine ed eventuali attacchi di ansia, oppure semplici momenti di ascolto empatico.

“Lo scopo -aggiunge Collicelli - è quello di rendere questa quarantena il più possibile tollerabile. La solitudine è la malattia della nostra società, questo periodo non farà altro che aumentarne la diffusione”. “Ho pensato agli anziani che hanno le giornate scandite da piccole ma importanti abitudini e che oggi sono costretti a restare in casa. Una trasmissione che seguo ha coniato questo motto ‘ restate a casa, veniamo noi da voi ‘. Voglio provare a farlo anch’io” conclude.