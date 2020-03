La qualità e la sicurezza di Gelati Pepino 1884 sono certificate

Nei momenti più complessi è importante raccontare le storie di aziende che proseguono il loro cammino con impegno quotidiano. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il nuovo e importante traguardo per Gelati PEPINO 1884 S.p.A., che nel mese di marzo chiude l’iter e acquisisce le certificazioni BRC e IFS, che attestano gli elevati standard qualitativi del prodotto e che costituiscono un passaggio fondamentale per la crescita dell’azienda torinese sui mercati esteri, a cominciare dal Regno Unito e dai Paesi del centro Europa.

La certificazione BRC - GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY è documento che attesta la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari proposti ai consumatori da fornitori e rivenditori della GDO, uno strumento quindi di selezione e garanzia della filiera agroalimentare. Una garanzia che accresce il livello di sicurezza per clienti, fornitori e consumatori finali. Considerato oramai un requisito necessario per operare nel settore agroalimentare, questa certificazione rappresenta anche un modo per dimostrare il continuo impegno aziendale nei confronti della ricerca di elevata qualità, e del rispetto delle normative che regolano la produzione.

La certificazione IFS Food attesta invece la sicurezza alimentare, la qualità dei processi e dei prodotti all’interno delle aziende che confezionano alimenti sfusi. Una certificazione assegnata ad aziende che hanno raggiunto un livello di qualità e di sicurezza alimentare eccellente, continuando ad essere competitive sul mercato. Un’attestazione quindi di rispetto, da parte di Gelati PEPINO 1884, di standard di altissimo livello, oltre alla capacità di fornire prodotti sicuri, conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge.

Ma per Gelati PEPINO 1884 il percorso di certificazione ha avuto inizio già nel 2019, con l’ottenimento, nel mese di febbraio della certificazione BIO, che attesta l’idoneità, da parte dell’azienda, alla produzione di prodotti biologici. Mentre nel mese di agosto è stata raggiunta la certificazione ISO 22000, attestante la sicurezza e qualità alimentare per il mercato italiano. Ed infine l’attestazione di azienda GREEN per l’efficientamento energetico dello stabilimento di Avigliana.