Aperti per Coronavirus: ecco l'esercito di lavoratori che resta in trincea per garantire cibo e medicine

Sono mezzo milione in tutta Italia gli esercizi commerciali alimentari, farmacie e dei servizi alla persona - al cui interno lavorano 800mila dipendenti - che in questi giorni di restrizioni imposte dal Governo restano aperti. Lo dicono i dati di Unioncamere e Infocamere nazionali, che pongono la Campania in vetta al podio per il maggior numero di attività aperte nel campo dei prodotti alimentari (quasi 33mila con 37mila dipendenti), soprattutto per quanto riguarda i piccoli esercizi commerciali al dettaglio (oltre 19mila) e minimarket (quasi 11mila). La Lombardia, invece, tra i suoi oltre 25mila negozi aperti conta il maggior numero di ipermercati attivi nel Paese (212 con 23mila dipendenti), ai quali si affiancano 2.100 supermercati, incui lavorano 38mila persone.