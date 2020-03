Coronavirus, a Collegno i negozi sono a domicilio: la mappa

Uno strumento per andare incontro a tutti i cittadini. Limitare gli spostamenti in questo periodo di emergenza Coronavirus è di fondamentale importanza, per questo la città di Collegno ha deciso di proporre ai suoi commercianti di vicinato un'idea che si è dimostrata vincente, che in meno di 24 ore ha raccolto l'adesione di oltre 30 attività.

" La nostra rete commerciale è forte, sta rispondendo secondo le nostre aspettative e siamo molto soddisfatti di aver creato uno strumento, seppur in una situazione di contingenza, che potrà essere utile a molti anche dopo, quando questa situazione emergenziale sarà conclusa - ha dichiarato l'assessore alla città sostenibile e al commercio Enrico Manfredi -. La rete dei negozi di vicinato è vitale per il territorio e lo sta dimostrando ".

Un successo, dunque, che consiste in una mappa dei "Negozi a domicilio", che si sono mostrati disposti ad attrezzarsi per la consegna a casa dei propri prodotti. Una rete che è, inoltre, a disposizione degli operatori del Numero Amico di Collegno, predisposto per essere utile alle fasce più deboli e supportarle in questo momento delicato, che possono così indirizzare anziani e persone sole per la spesa o l’acquisto dei beni di prima necessità.