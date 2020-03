Coronavirus, Unito proroga la scadenza della terza rata universitaria

L’Ateneo ha così recepito con urgenza le disposizioni del Consiglio dei Ministri del 16 marzo, anticipate agli Atenei dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per agevolare gli studenti e le studentesse e le loro famiglie in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.

La scadenza per la terza rata della contribuzione studentesca, come delle rate di contribuzione aggiuntiva dei Corsi di studio A.A. 2019-2020, così come per le rate delle Scuole di Specializzazione, il cui pagamento era previsto nei mesi di marzo e aprile 2020, è stata prorogata al 30 maggio 2020.