Il comparto del latte prova a dribblare il Coronavirus, Coldiretti: "No a ribassi e speculazioni: bisogna fare fronte comune"

La filiera piemontese del latte sfida il Coronavirus , che oltre a mettere alla prova la tenuta economica complessiva del territorio, minaccia anche un settore che in tempi recenti era riuscito a esprimere addirittura un modello a livello nazionale come buona pratica per garantire il giusto riconoscimento di ogni passaggio della filiera, in cambio di qualità e certificazione del prodotto. E' il modello che vede Coldiretti Piemonte collaborare con Inalpi e Compral latte , per la produzione di latte in polvere presso la torre (prossimamente due) di sprayatura a Moretta , in provincia di Cuneo. Il sistema regionale nel suo complesso, però, oggi rischia di cadere ostaggio di speculazioni sul prezzo del latte. E proprio Coldiretti alza gli scudi: “Siamo pronti a denunciare e segnalare le speculazioni sul ribasso del latte alla stalla”, dicono dall'associazione di categoria. “Con la situazione d’emergenza sanitaria in atto è necessario che tutta la filiera lattiero casearia faccia fronte comune e si evitino ingiustificate riduzioni del prezzo del latte pagato agli allevatori”, affermano Roberto Moncalvo , presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa , delegato Confederale.

Il Piemonte è tra le prime regioni, a livello nazionale, per la produzione di latte con 10 milioni di quintali annui, circa 2000 aziende produttrici tra le più professionali al mondo e 51 specialità di formaggi. “Invitiamo la parte industriale, in un momento così difficile a generare interazioni e sinergie per sopperire a eventuali necessità e non esclusivamente a ragionare sulla riduzione del prezzo, come, purtroppo, temiamo stia accadendo. Chiediamo, inoltre, un atto coraggioso di solidarietà a quelle industrie piemontesi che continuano ad importare latte dall’estero per sostenere l’economia del nostro Piemonte, sospendendo tali importazioni in un momento così difficile per il Paese e per l’economia”, concludono Moncalvo e Rivarossa.