Arrestati dalla Polizia tre pusher in meno di 24 ore

La Questura di Torino ha intensificato i controlli nelle aree cittadine finalizzati al verificare il rispetto delle limitazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 in merito allo spostamento delle persone all’interno del Territorio Nazionale a causa della pandemia di Covid-19.

Particolare attenzione è stata dedicata alla vigilanza dei parchi cittadini per i quali, al fine di prevenire assembramenti in luoghi pubblici, sono stati predisposti mirati controlli da parte delle Forze di Polizia.

In questo quadro, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di due cittadini di 30 e 22 anni originari del Gambia e di un ventottenne nigeriano. I primi due operavano nel tratto di strada pedonale in via Cesare Balbo, il terzo è stato rintracciato su Lungo Dora Firenze. Stessa tecnica di approccio al “cliente”: i tre pusher attiravano l’attenzione di eventuali acquirenti o aspettavano di essere raggiunti da assuntori a loro già noti, seguiva poi il pagamento anticipato della merce ed infine la cessione dello stupefacente.

Le dosi potevano essere occultate tra i rami di un cespuglio, come nel caso del ventiduenne gambiano, oppure recuperate da un pacchetto di sigarette nascosto a terra, modus operandi del soggetto nigeriano.

I tre pusher, tutti con precedenti specifici di Polizia, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e denunciati in stato di libertà, cosi come i loro acquirenti, per inottemperanza alle vigenti normative del DPCM del 09/03/2020 in quanto circolavano senza un giustificato motivo.