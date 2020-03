Coronavirus, Magliano (Moderati): "La Cooperazione sia coinvolta nell'Unità di Crisi"

"Cooperazione coinvolta a pieno titolo nell'Unità di Crisi istituita a livello regionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica: ci associamo convintamente alla richiesta dell'Alleanza delle Cooperative Italiane al Presidente, al Commissario Straordinario per l'Emergenza covid-19 e alla Giunta Regionale e sosteniamo con forza questa istanza", dichiara Silvio Magliano, Silvio Magliano, Presidente Gruppo Consiliare Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte, trovando d'accordo Daniele Valle, Consigliere PD, Vice Presidente della VI Commissione in Consiglio Regionale.

"La richiesta è stata sottoscritta dai Presidenti di Agci, ConfCooperative e LegaCoop. Tutte le realtà della Cooperazione del nostro territorio hanno espresso la piena disponibilità ad affiancare le Istituzioni nella gestione dell'emergenza.

Il contributo della Cooperazione a fianco della Regione Piemonte contro il coronavirus è fondamentale: i settori Sanità e Socio Sanitario sono da giorni in prima linea e i loro sforzi si sono dimostrati preziosi presso RSA e servizi residenziali; i servizi territoriali, con il supporto degli Enti locali, stanno provando a rimodularsi in servizi domiciliari".



"Crediamo sia doveroso e utile, da parte della Regione Piemonte, valorizzare pienamente questo contributo messo disposizione in ottica sussidiaria a sostegno delle comunità locali e dell'intera cittadinanza. Il coinvolgimento di tutti i soggetti e un loro coordinamento strutturato sono fattori fondamentali nel prevenire e nel tamponare le situazioni di criticità".

"Per tutte queste ragioni riteniamo che la Cooperazione debba essere a pieno titolo coinvolta all'interno dell'Unità di Crisi costituita per fronteggiare l'emergenza da covid-19", concludono Magliano e Valle.