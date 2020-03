Emergenza sanitaria, nuova stretta dal governo: attività motorie solo vicino a casa e chiusura ufficiale di aree gioco e giardini pubblici

Le nuove disposizioni - che riguardano quindi anche l'intero territorio della provincia di Torino - vietano ufficialmente l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, come anche lo svolgersi di attività ludica o ricreativa all’aperto: rimane però consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione (nel rispetto, comunque, della distanza di almeno un metro da ogni altra persona). Finora a Torino l'attività sportiva nei parchi era stata "tollerata" a condizione che si seguissero le principali norme anti-contagio, come la distanza di sicurezza dagli altri. Nelle aree verdi, cartelli esplicativi e qualche controllo delle forze dell'ordine che hanno chiesto l'autocertificazione ai fermati (nei parchi chiusi, come alla Tesoriera, una pattuglia invitava le persone a tornare a casa e a limitare le uscite). La stessa sindaca Chiara Appendino fino a stamattina si era detta contraria alla chiusura totale delle aree verdi e delle aree gioco nei giardini pubblici.