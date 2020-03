Meteo, nonostante la primavera a Torino è in arrivo una coda di inverno

Per i prossimi giorni le previsioni degli esperti meteo prevedono un weekend incerto in attesa di una "invernata". L’alta pressione cede poco a poco spazio ad infiltrazioni fredde in quota che generano instabilità locale nel weekend. Da lunedì un ingresso di aria molto fredda dalla Russia ci riporterà per qualche giorno in pieno inverno, proprio quando da qualche giorno avremo passato l’equinozio di primavera.

A Torino quindi avremo questa situazione. Dopo un giorno di cielo irregolarmente nuvoloso con possibili piogge sparse, con lo sviluppo di qualche rovescio più intenso sulle zone alpine, per il passaggio di un piccolo nucleo di aria fredda in quota, per sabato e domenica temporaneo miglioramento tra sabato e domenica mattina, con temperature però in graduale calo specie nelle massime. Minime ancora stazionarie intorno 6/7 °C. Dal pomeriggio di domenica piogge deboli e sparse, per l’ingresso di aria più fredda da est. La quota neve si abbasserà velocemente in tarda serata con neve che scenderà almeno fino 800 metri di quota.

Venti assenti o ancora deboli meridionali al pomeriggio di sabato. Domenica ingresso di aria più fredda con correnti da nord/nordest che si intensificheranno in giornata.